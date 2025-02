Nomina dei nuovi Commissari cittadini della Lega in Calabria, le congratulazioni e gli auguri della senatrice Minasi

«Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni ad Armando Neri e agli altri neo-commissari cittadini della Lega, designati nei capoluoghi di provincia e a Lamezia Terme dal commissario regionale della Lega Calabria, Filippo Mancuso. Sono certa che le loro nomine porteranno nuova energia al partito, rafforzando il suo percorso di crescita sui vari territori.

In particolare, per la città di Reggio Calabria, la scelta di Armando Neri, consigliere comunale, è senz’altro quella migliore. La sua passione nel sostenere le battaglie dei cittadini per i loro diritti e il suo impegno concreto nell’opposizione alle scelte inadeguate dell’Amministrazione comunale reggina sono ben noti.

Sono certa che saprà onorare questo nuovo e importante incarico, operando nell’interesse della città e contribuendo ulteriormente alla crescita della Lega anche a livello locale. A lui e a tutti gli altri commissari vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro e un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida condivisa».

comunicato stampa