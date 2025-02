Potenti (Lega): A Pisa convegno su psichiatria e sicurezza nel ricordo di Capovani e altre vittime

“Oggi, nella Sala delle Baleari del comune di Pisa, si è tenuto il convegno dal titolo ‘Emergenza casi psichiatrici e sicurezza pubblica, il frutto avvelenato dell’ideologia’ promosso dal senatore Manfredi Potenti, coordinatore del Dipartimento Giustizia della Lega Toscana e membro della II commissione Giustizia di Palazzo Madama e organizzato dal gruppo consiliare Lega – Conti Sindaco. L’evento si è sviluppato ricordando le recenti vicende di cronaca di aggressioni ed episodi delittuosi accaduti anche nella città di Pisa.

Il convegno si è aperto coi saluti istituzionali dell’assessore alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno, della consigliera regionale Elena Meini, dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, del deputato Edoardo Ziello. Tutti hanno sottolineato come sia prioritario intervenire su una revisione normativa ed un rafforzamento delle strutture e dei servizi destinati alla prevenzione ed alla cura e che aggiorni la non più attuale norma esistente

Tra i relatori Giovanni Schiavone, segretario Sinappe – Polizia Penitenziaria, Andrea Romiti, membro direttivo provinciale Pisa FSP Polizia di Stato, l’operatore giudiziario Marco Bitossi, l’avvocato cassazionista Renato Luparini e lo psichiatra Maurizio Pieri. La partecipazione di operatori dei settori interessati ha consentito di offrire al pubblico un racconto poliedrico di esperienze provenienti dalla medicina, dalle Forze dell’ordine, dalla realtà carceraria, da quella difensiva forense e degli operatori giudiziari. L’idea lanciata dal dottor Pieri per sopperire ad una operatività a compartimento stagni delle diverse Autorità giudiziaria, psichiatrica ed amministrativa, è quella di creare una rete che possa condividere collegialmente scelte come quella di limitare o meno la libertà personale.

Nella commozione generale, è stata poi ricordata la dottoressa Barbara Capovani, uccisa da un ex paziente fuori al reparto Spdc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa e tutte le altre vittime in casi simili. A margine dell’iniziativa, il senatore Potenti ha parlato di ‘un confronto tecnico di alto livello che ci permette di affinare le strategie per proporre una nuova modalità di gestione tra le diverse autorità sul tema delle misure da adottare per i casi di malati psichiatrici e nelle situazioni sulle quali occorre adottare provvedimenti di natura sanitaria e giudiziaria’”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

comunicato stampa