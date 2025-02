Reggio Calabria. Ex Cinema Orchidea, Costantino: «I lavori procedono, nessuno stop dalla Soprintendenza»

Le precisazioni dell’esponente della Giunta: «La Soprintendenza non ha mai bloccato i lavori, né adottato provvedimenti dopo l’avvio dei lavori del cantiere»

«Nessun sequestro e nemmeno nessuno stop del cantiere, anzi i lavori all’ex cinema Orchidea procedono senza interruzioni». Ad affermarlo in una nota stampa è l’Assessore ai Lavori pubblici, Franco Costantino, che intende fare chiarezza rispetto alla situazione del cantiere per la realizzazione del Mediterranean cultural Gate nell’area prospiciente il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. «La Soprintendenza – ha aggiunto l’Assessore – non ha mai bloccato i lavori, né adottato provvedimenti dopo l’avvio dei lavori del cantiere.

Ha solo prescritto, preliminarmente, in fase di approvazione del progetto, che venissero conservati i paramenti di facciata che sono rimasti in piedi dopo le demolizioni. Dunque le demolizioni residue ancora in corso di ultimazione risultano essere particolarmente delicate, in quanto da realizzare sotto il livello stradale per raggiungere il piano d’imposta del nuovo fabbricato».

In conclusione, l’Assessore ha rassicurato la cittadinanza sul «buon andamento del cantiere nella situazione data, che si inserisce nell’ambizioso progetto di realizzare il Mediterranean Cultural Gate, un’altra moderna struttura che promette di essere un importante punto di riferimento culturale per la città».