Teatro Golden. Arriva “Ci pensiamo domani” dal 20 Febbraio divertimento puro

I Centouno In Ci pensiamo domani con: Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, Francesca Anna Bellucci, scritto da Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, Giuliano Rinaldi, regia Leonardo Buttaroni produzione Lea Production

Alzi la mano chi non rimanda spesso delle azioni: un problema scomodo o qualsiasi altra cosa che preferiamo evitare per dedicarci ad altro. Procastinare è una delle azioni non motorie che più caratterizzano l’essere umano moderno.

L’impegno gravoso spesso si accantona con un laconico: “ci pensiamo domani”. Ed è proprio questo il titolo del nuovo spettacolo de I Centouno che saranno al Teatro Golden dal 20 febbraio al 2 marzo 2025. Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, Francesca Anna Bellucci saranno i protagonisti assoluti di questa commedia travolgente ed esilarante: “Ci pensiamo domani”, come se il domani non esistesse, che filosoficamente è anche vero; però poi il domani puntualmente si presenta alle spalle e ci prende a schiaffi sulla nuca. A quel punto non c’è altro da fare, dobbiamo prenderci delle responsabilità.

Con questa matura consapevolezza Luca, Flavio e Ezio tornano in scena con uno spettacolo esilarante sulla relatività con cui viviamo lo scorrere del tempo ed il flusso degli eventi da cui è scandito. In un susseguirsi di battute, colpi di scena, e situazioni tragicomiche il trio si trova a riscoprire insieme al pubblico il bello di concedersi momenti di divertimento puro, accantonando stress e preoccupazioni, perché a volte è sano rimandare tutto a domani.

Se poi è vero il detto secondo cui quando ci si diverte il tempo vola noi speriamo che un’ora e mezza di risate vi sembrerà passare in un attimo che vorreste non finisca mai. Teatro Golden Via Taranto, 36 – Roma 00182

comunicato stampa