Dierre passa in casa contro il Caltanissetta: 93-71

Dierre: Railans 15, Trinca 9, Vukosavljievic 8, La Mastra 14, Cernic 22, Alescio 4, Fazzari, Angius 5, Laganà 12, Ripepi 4, Barrile. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Caltanissetta: Milosavljevic 25, Chornohrytskyi 6, Urosevic 7, Giusti 24, Marin 4, Zarbo 2, Richiusa, Raia, Curcuruto, Yabre, Richiusa 5. All.

Vittoria e due punti in saccoccia che fanno classifica per la Dierre di coach Cotroneo, anche se non si è vista una bella partita. I Biancoblu non venivano da una serie di risultati positivi ed erano quindi chiamati alla vittoria contro un avversario che non ha più nulla da perdere in questo Campionato di Serie C Unica.

Il leitmotiv del match è stato sempre lo stesso, Dierre avanti e ospiti ad inseguire, fin quando non passano addirittura in vantaggio. Ma i ragazzi del presidente Filianoti, che devono fare a meno sin dai primi minuti di Barrile, il loro uomo maggiormente rappresentativo, si scuotono e riprendono in mano la gara chiudendo il secondo parziale sopra di 1o punti. Nel terzo parziale l’equilibrio non cambia e la gara scorre senza particolari patemi per i padroni di casa, nel finale qualche tiro pesante inizia a scavare il solco bel punteggio che alla fine arriverà ad oltre 20 punti.

In casa Dierre buona prova di Railans, Vukosavljievic, Cernic, La Mastra e segni di ripresa anche dal Capitano Laganà. Per gli ospiti qualche bella giocata della guardia Giusti in tandem con il suo centro Milosavljevic autore di una buona prova. Arbitraggio un po’ schizofrenico ma ininfluente sul risultato della partita.

Fabrizio Pace