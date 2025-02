Neri: “affronterò questo incarico con responsabilità e serietà”

La nomina di Commissario della Città di Reggio Calabria per la “Lega – Calabria Salvini Premier” mi rende orgoglioso, affronterò questo incarico con responsabilità e serietà, condividendo azioni ed obiettivi con i militanti ed i vertici del partito e promuovendo la partecipazione dei cittadini alla crescita della Città e della Lega.

Intendo ringraziare il Presidente del Consiglio Regionale e Commissario Regionale della Lega Filippo Mancuso e la Senatrice Tilde Minasi per la fiducia accordatami, sono certo che continueremo a lavorare mettendo al centro il bene di Reggio e della Calabria, nel solco dei valori della Lega e delle linee programmatiche tracciate dal Vicepremier Matteo Salvini. Mai nessun partito come la Lega ha dimostrato di avere a cuore il Sud e la Calabria.

Lo dimostrano gli ingenti investimenti che il Governo, su incessante indirizzo del Ministro Salvini, ha stanziato per il potenziamento delle infrastrutture e per la realizzazione di quella che sarà l’opera simbolo del Sud in Europa e nel mondo: il Ponte sullo Stretto.

La costante presenza, sul nostro territorio, del Sottosegretario Claudio Durigon e dei Ministri del partito testimonia la grande attenzione che la Lega ha verso la Calabria e l’Area Metropolitana di Reggio, sempre più al centro dell’agenda nazionale. Da Commissario della Città di Reggio, continuerò il mio servizio a favore dei cittadini ed a sostegno dello sviluppo dell’area metropolitana di Reggio.