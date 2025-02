Reggio Calabria. La flotta di ATAM si allarga e si rinnova ancora: nuovi bus a metano

Un servizio più moderno e sostenibile

L’azienda di trasporto pubblico di Reggio Calabria può ormai vantare uno dei parchi mezzi più moderni d’Italia. In questi giorni sono arrivati altri sei nuovi autobus, alimentati a metano, che a breve circoleranno per le strade della città. I 6 nuovi mezzi urbani messi a disposizione di ATAM, grazie ad un finanziamento regionale, garantiscono un altro passo verso la sostenibilità della flotta di bus per il trasporto pubblico locale.

Le 6 vetture consegnate in questi giorni, di costruzione italiana, dispongono di motorizzazione a CNG (Gas Naturale Compresso) in accordo alla normativa Euro 6 step E (la più efficiente in commercio in termini di emissioni) con meno di 60 mg/km di NOx emessi.

I MENARINI Citymood 10 CNG sono i primi bus della storia di Atam alimentati a metano, che segnano una nuova sfida per l’azienda e tracciano un nuovo traguardo a livello di know-how tecnologico per Atam, avendo un parco eterogeneo e costituito da bus di ogni tipologia e alimentazione (idrogeno escluso) che presto arriverà a contare più di 180 veicoli, scuolabus inclusi.

I nuovi bus, che hanno una lunghezza di 10,60 metri, possiedono un impianto di alimentazione costituito da 4 bombole CNG in fibra di carbonio, posizionate sul tetto, dalla capacità totale di 1360 litri, in grado di portare l’autonomia a più di 800 km, quasi il doppio rispetto ai classici bus a gasolio.

Come tutti i nuovi bus facenti parte della flotta di Atam, anche gli ultimi 6 arrivati sono dotati di sistemi di sicurezza all’avanguardia per garantire gli spostamenti con il massimo comfort e la massima tranquillità sia a chi guida sia ai passeggeri.

Hanno una capacità passeggeri di 80 posti (19 seduti e 61 in piedi) oltre ad essere dotati di pedana manuale per la salita/discesa di utenti con carrozzina.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha commentato con soddisfazione il nuovo traguardo raggiunto da ATAM: «La flotta di ATAM si allarga e si rinnova ancora. La nostra azienda di trasporto pubblico può ormai vantare uno dei parchi mezzi più moderni d’Italia. In questi giorni sono arrivati altri sei nuovi autobus, alimentati a metano, che a breve vedremo circolare sulle nostre strade. In questo modo continuiamo a differenziare le fonti energetiche.

Oltre l’elettrico, adesso avremo anche i bus a metano, più moderni, confortevoli, tecnologici e a basso impatto ambientale. E pensare che, quando ci siamo insediati, ATAM era praticamente fallita, con i lavoratori senza stipendio da un anno. Adesso è un’azienda in salute, moderna, dinamica, in crescita. È un simbolo positivo della nostra città, dobbiamo esserne orgogliosi».

Anche Giuseppe Basile, Amministratore Delegato di ATAM SpA, ha sottolineato l’importanza di questi nuovi investimenti: «Crediamo fermamente che investire in nuovi mezzi, nuove tecnologie, innovazione, sicurezza e sostenibilità ambientale sia la via migliore per rilanciare il ruolo determinante del trasporto pubblico, elevarne gli standard qualitativi e aumentare sempre più le quote di utenza, per dare nuove risposte alle attuali esigenze di mobilità dei cittadini».

