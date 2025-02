Sfregio alla Foiba di Basovizza. La Russa:” Inaccettabile, un’offesa alla memoria e al dolore”

“Il vile sfregio alla Foiba di Basovizza è un atto inaccettabile, un’offesa alla memoria e al dolore di un’intera comunità alla quale rivolgiamo un forte abbraccio. Vandalizzare in questo modo un luogo simbolo della tragedia delle Foibe e farlo a ridosso del Giorno del Ricordo non è solo una vergognosa provocazione ma un gesto di inaudita gravità che non può e non deve restare impunito. La mia solidarietà, forte e sincera va alle famiglie delle vittime e a coloro che, giorno dopo giorno, continuano a difendere la verità storica di questa immane tragedia dall’odio, l’ignoranza e il negazionismo”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa commenta sulla sua pagina ufficiale del social X, la miseria umana che ha mosso la mano di che ha deturpato seppur temporaneamente la Foiba di Basovizza. Oggi è un luogo di preghiera in ricordo dei martiri uccisi senza colpa alcuna barbaramente.

Fabrizio Pace