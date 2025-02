Voglia di riscatto, immediato. Obbligo di vittoria per la Dierre

Sabato 8 Febbraio alle ore 19 al PalaCalafiore i bianco-blu giocano contro il team, attualmente ultimo in classifica, l’Invicta Caltanissetta. Serve la massima concentrazione. In settimana si è lavorato duramente anche perchè, la sconfitta subita in casa del Siracusa, con rimonta completata ma non finalizzata fino al quarantesimo pesa. Esordio casalingo per i due nuovi innesti, l’esterno Roberto Cernic ed il lungo Alessandro Trinca, arrivati, rispettivamente da Ferentino e da Argenta.

Serve una scossa immediata ed una vittoria convincente contro un team che ha bisogno vitale di punti classifica, L’Invicta, infatti, ha perso lo scontro diretto, nel turno scorso, in casa contro Gravina, punti che pesano tantissimo. Coach Spena si affida, come sempre, al bomber Paride Giusti, 51 punti in una sola partita, realizzati appena due settimane fa.

Milojevic e Zarbo sono le conferme, Urosevic l’ultimo arrivato, accanto a Yabre, Chornohtysky e Marin. La gara contro Invicta verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 18:50 su RAC il portale del basket calabrese ed in condivisione sulla official page della Dierre con telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitrano i signori Alessio Tolomeo di Catanzaro ed Antonio Caputo di Lamezia Terme.

