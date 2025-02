Assistenti Educativi di Reggio Calabria: la Città Metropolitana permane ancora nel silenzio e nell’inerzia più totale

Riceviamo e Pubblichiamo

Il silenzio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dopo che erano stati presi impegni precisi sul ripristino delle ore di assistenza agli alunni con disabilità, è sintomatico di quello che si temeva: il procrastinarsi delle settimane (sicuramente sarà così fino al 31 Marzo come da Circolare!) può essere interpretato come un meccanismo per sottrarsi all’obbligo di garantire il servizio di assistenza per tutto il periodo scolastico, elemosinando poche briciole solo a partire da Aprile.

Il mese di Aprile conta solo una decina di giorni scolastici e Maggio sarà l’ultimo mese di scuola. Una cattiva gestione dei fondi per l’inclusione degli alunni disabili da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che permane ancora nel silenzio e nell’inerzia più totale, a danno degli alunni più fragili e dei lavoratori.

comunicato stampa