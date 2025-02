Milano, controlli della Polizia di Stato: arrestata 4 persone

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato tre cittadine bulgare, una di 45enne e due 35enni, per furto aggravato in concorso e un cittadino albanese di 35 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato e seguito un’autovettura con a bordo il 35enne il quale, da Largo San Valentino, è giunto in via Marinella dove, dopo aver parcheggiato, a piedi è tornato in Largo San Valentino e, dopo aver preso dalla tasca dei suoi pantaloni una chiave, ha aperto un’altra autovettura.

Seguito sempre dai poliziotti, l’uomo, a bordo di quest’ultima, ha ripreso la marcia fino a giungere in via Sabaudia dove, improvvisamente, ha accelerato e, abbassato il finestrino anteriore, ha lanciato repentinamente qualcosa. Arrivato in Piazzale Loreto, è stato fermato dagli agenti e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 630 euro in contanti mentre, all’interno dell’autovettura, i poliziotti hanno trovato 1 busta in cellophane contenente 0,80 gr di cocaina. Inoltre, in via Sabauda dove precedentemente il cittadino albanese aveva lanciato un oggetto dal finestrino, è stata trovata un’altra bustina contenente 13gr di cocaina.

Infine, è stata effettuata una perquisizione anche a bordo dell’altro veicolo parcheggiato in via Marinella dove, all’interno di una pochette rinvenuta sotto il sedile passeggero anteriore, i poliziotti hanno rinvenuto altre 15 buste contenenti ciascuna circa dieci dosi di cocaina dal peso totale di 200gr.

Sempre nel pomeriggio di ieri, durante lo svolgimento di un servizio di antiborseggio in abiti civili, gli investigatori della Squadra Mobile, all’interno di un esercizio commerciale, hanno individuato le tre cittadine bulgare che, con fare sospetto, fingendosi clienti intente ad osservare gli indumenti esposti, osservavano borse e zaini delle clienti presenti all’interno del negozio.

Le tre cittadine straniere, dopo una breve perlustrazione, si sono avvicinate ad una cliente che stava visionando alcuni capi di abbigliamento, e, dopo alcuni cenni d’intesa, l’hanno circondata. Approfittando delle particolari circostanze favorevoli, una delle donne copriva fisicamente le altre due complici utilizzando delle maglie come “schermatura” mentre queste ultime, ruotando attorno alla vittima, una turista 43enne, le hanno aperto la cerniera della borsa a tracolla e con destrezza le hanno asportato il portafogli dall’interno.

Subito dopo si sono spostate dietro ad un espositore e sono state poi fermate dagli agenti mentre si stavano spartendo il bottino, circa 315 euro e 530 franchi svizzeri in contanti. La vittima, che non si era accorta di nulla, è stata poi raggiunta ed informata dagli agenti dell’accaduto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119467a8a5113df8f592449137