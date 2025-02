Rottamazione cartelle esattoriali, Salvini: 20 rate tutte uguali in 10 anni, senza sanzioni e interessi

“L’Europa non è la gabbia costruita a Bruxelles, non è il burqa, non è la cultura woke, non è la censura, non è il suicidio green, non è il terrorismo islamico, non è l’immigrazione selvaggia! L’Europa dei Patrioti è libertà, sicurezza, sviluppo, lavoro e cooperazione. È l’ora di decidere fra un passato disastroso frutto dell’ideologia socialista e un futuro orgoglioso e identitario. Noi abbiamo scelto“.

E’ questa parte del discorso di Matteo Salvini durante il suo intervento all’evento dei Patrioti Europei di Madrid, dove il vice-premier italiano si rivolge ai “cugini” del PPE, colleghi di centrodestra, che in alcuni casi continuano a governare con la Sinistra, e non vogliono abbandonare il passato per regalare agli europei un’ Unione Europea, nuova moderna rivolta ai veri bisogni dei cittadini e non delle multinazionali.

Al rientro dalla convention spagnola in Italia, Matteo Salvini ha ri-affrontato il tema della pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali. In un momento di inflazione in cui imprenditori e famiglie stentano sarebbe un grosso aiuto non solo alle persone ma anche all’economia locale e al recupero delle somme dovute per il Fisco.

La soluzione di 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, è quella proposta dalla Lega per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà. Salvini ha previsto un confronto sull’argomento con i vertici del suo partito al fine di migliorare la proposta che rientra perfettamente nel programma elettorale presentato dall’intero Centrodestra italiano in campagna elettorale.

Fabrizio Pace