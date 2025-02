Stazione di Napoli Centrale: rapinano 2 persone a bordo di un treno. Tratti in arresto

Nello scorso pomeriggio, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario ed aree adiacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne marocchino ed una 16enne napoletana per rapina impropria aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo Compartimentale, sono intervenuti all’interno della stazione di Napoli Centrale poiché il capotreno di un Intercity, proveniente da Roma Termini, aveva segnalato la presenza di due soggetti che avevano perpetrato un furto ai danni di due viaggiatrici. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno raggiunto i predetti ma gli stessi, alla loro vista, hanno tentato la fuga scagliandosi contro di loro finché non sono stati bloccati e trovati in possesso di uno zaino e di due telefoni cellulari.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che, durante il viaggio in treno, le due viaggiatrici, dopo essersi assopite, al loro risveglio, poco prima dell’arrivo alla stazione di Napoli Centrale, si erano accorte di essere state derubate dello zaino e dei rispettivi telefoni cellulari e, in quella circostanza, altri passeggeri avevano indicato loro gli autori del furto che si trovavano in una carrozza adiacente; così, li avevano raggiunti ma erano state aggredite.

In quei frangenti, le vittime, per lo spavento, avevano azionato il freno d’emergenza facendo arrestare il convoglio ed allarmando il capotreno. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato associato presso il carcere di Poggioreale mentre la minore presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida (NA).

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Napoli/articolo/257167a8a713d8d0c545418311