Trump a New Orleans per il Super Bowl

Il Presidente americano Donald Trump non smette di far parlare di se, e adesso annuncia la sua presenza al Super Bowl, manifestazione sportiva in cui si assegna il titolo della NFL.

Quest’anno la kermesse finale del Football Americano l’evento sportivo più seguito e costoso non solo negli States ma dell’intero pianeta, si giocherà in Louisiana. Nello stadio di New Orleans, la Caesar Superdome, si affronteranno per il titolo gli Eagles di Philadelphia e i Chiefs di Kansas City. Ad intrattenere il pubblico saranno Kendrick Lamar e, in qualità di special guest, SZA.

Trump non ha rivelato ai media per chi tiferà, la presenza del Presidente degli Stati Uniti alla partita ha ovviamente “richiesto” misure di sicurezza speciali, pare che infatti ci saranno 700 agenti in più schierati allo stadio oltre le normali misure di sicurezza entro tutta la città ed il percorso che il presidente dovrà effettuare. Donald Trump è il primo presidente in carica della storia USA a partecipare al Super Bowl! (foto di repertorio)

Fabrizio Pace