Donald Trump ha dichiarato che il suo omologo russo vorrebbe far terminare la guerra intrapresa in Ucraina. Il Presidente USA lo avrebbe sentito al telefono e Putin gli ha confidato che vuole vedere la gente smettere di morire.

La guerra in Ucraina è giunta oggi al 1.082^ giorno di combattimento causando centinaia di migliaia di vittime, molte delle quali civili, feriti e miliardi di danni economici ed ambientali. Questi ultimi avranno bisogno di decine di anni per essere reintegrati.

L’occidente che ha giustamente sostenuto le sorti dell’Ucraina in questo conflitto non ha fatto altro che avvicinare ulteriormente la Russia ad altre dittature quali la Corea del Nord. Con lo stato dell’estremo oriente nord asiatico Mosca dovrebbe iniziare da quest’anno a produrre diversi tipi di droni d’attacco.

L’auspicio è che Trump, così come ha promesso in campagna elettorale, riesca a condurre insieme ai due stati belligeranti un tavolo di trattative per un cessate il fuoco ed una pace che salvaguardi il più possibile vite umane e interessi economici vari.

Fabrizio Pace