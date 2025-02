Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers Brno, Cechia-Italia 74-69 (Cubaj 16)

Capobianco: “Primo tempo con poca attenzione” Prossimo passo, l’Europeo a Bologna dal 18 Giugno. Seconda sconfitta per le Azzurre nel girone dei Qualifiers che si è concluso oggi a Brno, dove l’Italia è stata sconfitta 74-69 dalla Cechia: in ogni caso le Azzurre erano già certe del primo posto nel girone dopo il bel successo sulla Germania ottenuto giovedì scorso a Faenza

La miglior marcatrice Azzurra è stata un’eccellente Lorela Cubaj con 16 punti (anche 10 rimbalzi), in doppia cifra anche Francesca Pan a quota 12. Esordio con la Nazionale Senior per Carlotta Zanardi, playmaker ventenne del Famila Schio. Domani la squadra torna in Italia, prossimo appuntamento per le Azzurre è fissato a maggio, per il raduno di preparazione al Campionato Europeo.

L’Italia è qualificata per l’Europeo come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno: gli altri gruppi si terranno in Cechia (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo). Il quadro delle squadre partecipanti al Women’s EuroBasket 2025, al momento è Italia, Cechia, Germania, Grecia, Svezia, Turchia, Spagna, Francia, Serbia, Montenegro e Belgio.

Il sorteggio dei gironi si terrà ad Atene l’8 marzo.

L’analisi di coach Capobianco: “Paradossalmente, sono più soddisfatto del secondo tempo che del primo, anche se in avvio avevamo preso un buon vantaggio. Troppi i tiri comodi concessi alle tiratrici della Cechia nel primo tempo, tante le disattenzioni che ci hanno fatto subire 41 punti: dopo l’intervallo lungo abbiamo giocato con maggiore determinazione e cattiveria, adeguandoci al livello di intensità fisica che certamente troveremo all’Europeo. Nel finale punto a punto abbiamo gestito qualche pallone con poca lucidità. Negli spogliatoi ho detto alle ragazze che la partita di oggi rappresenta uno spartiacque in vista dell’Europeo, ora devono decidere quali essere. Quelle non del tutto concentrate del primo tempo o quelle attente del secondo”.

La cronaca – Il quintetto di partenza rimane quello di Faenza (Villa, Fassina, Zandalasini, Keys, Cubaj) ma a differenza della partita con la Germania l’approccio delle Azzurre a Brno è convincente. All’iniziale 9-1 segue il 21-12 grazie alla tripla di Madera, il primo quarto offensivo è praticamente perfetto (27 punti a segno, 5/6 da tre) e se non fosse per un paio di amnesie difensive al primo intervallo lungo l’Italia non andrebbe con sole 4 lunghezze di vantaggio.

Come prevedibile, col passare dei minuti le percentuali delle due squadre tendono a calare: la terza tripla consecutiva di Holesinska riporta le padrone di casa a contatto (27-26) dopo due minuti del secondo quarto, cresce l’intensità difensiva nelle due metà campo e le Azzurre stentano a ritrovare fluidità. Di Reisingerova il canestro del pareggio a 35, di Sotolova con un lay-up il primo vantaggio interno e sul +2 la Cechia torna negli spogliatoi a metà gara (41-39).

In avvio di terzo quarto le Azzurre reagiscono a un momento di turbolenza (42-47) col 5-0 griffato Fassina-Cubaj e poi arriva anche la penetrazione e i due liberi di Zandalasini a riportarci avanti (47-51). L’Italia alza i colpi in difesa ma non riesce a scappare via perché fatica a rimbalzo (27-37 il conto alla fine). Reisingerova tiene in piedi la Cechia, che poi con la solita Holesinska trova la tripla del pareggio a quota 52.

Negli ultimi dieci minuti si entra in parità ma il 7-0 iniziale chiuso in contropiede da Vorackova sembra indirizzare da subito l’esito della partita. Il primo canestro del parziale, di Pan arriva dopo 3 minuti ma l’inerzia è dalla parte della Cechia che con Hamzova trova il +10 (66-56). Il gioco da tre punti di Pan ci riporta a -5 (68-63), i liberi di Cubaj valgono il -1 a 42″: a 25″ Vorackova mette l’arresto e tiro del +3, poi Pan non trova il canestro dall’arco e la Cechia la chiude con i liberi di Pospisilova.

Cechia-Italia 74-69 (23-27; 18-12; 13-15; 20-15)

Cechia: Pospíšilová 9 (2/3, 1/2), Stoupalová* 4 (2/3, 0/3), Vitulova, Voráčková* 14 (7/11, 0/3), Šotolová 5 (1/1, 1/2), Hamzová* 5 (2/8), Kopecka 2 (1/1), Vyoralová* 4 (0/1, 1/3), Holesinska 17 (5/7 da tre), Malikova ne, Čechová ne, Reisingerová* 14 (4/7). All. Ptáčková

Italia: Keys* 2 (1/1), Villa* 7 (2/7, 1/4), Pasa, Zanardi, Verona 9 (2/3, 1/3), Zandalasini* 9 (2/6, 1/3), Pan 12 (2/5, 2/5), Trucco 2 (1/3), Cubaj* 16 (6/12, 0/1), Madera 3 (0/1, 1/3), Fassina* 5 (1/2, 1/1), Andrè 4 (2/3). All. Capobianco.

Arbitri: Josip Jurcevic (Croazia), Suzana Vujicic (Montenegro), Nemanja Vlahovic (Serbia)

Fallo tecnico ad Andrea Capobianco a 39′ 36″.

T2P: Cechia 19/35; Italia 19/43.

T3P: Cechia 8/20; Italia 7/20.

TL: Cechia 12/17; Italia 10/12

Rimbalzi: Cechia 37; Italia 27

Assist: Cechia 24; Italia 20

Palle perse: Cechia 14; Italia 7.

Palle recuperate: Cechia 2; Italia 6.

Falli: Cechia 19; Italia 19.

