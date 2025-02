Arghillà (RC): droga e coltello in tasca. Un giovane arrestato

Arghillà sotto la lente dei Carabinieri. Nel pomeriggio di ieri infatti, i militari della Stazione di Catona hanno arrestato un ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma.

Il giovane è stato notato dai militari, profondi conoscitori della zona e delle dinamiche criminali del territorio, ad Arghillà Nord, un’area già segnalata per episodi legati allo spaccio di droga. Ritenendo opportuno procedere a un controllo, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale, che ha portato al ritrovamento di quasi 50 grammi di marijuana suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico.

Il ragazzo è stato immediatamente arrestato e trasferito in caserma e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività in questione si inserisce nell’ambito di un’intensificazione dei controlli sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di contrastare il traffico di stupefacenti e il degrado nelle zone più a rischio della città. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per la persona indagata vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

Comunicato stampa – Carabinieri RC