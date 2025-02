EuroBasket 2025 Qualifiers. I 20 convocati per la “finestra” di Febbraio. Si gioca a Istanbul e Reggio Calabria

Sono venti gli Azzurri convocati dallo staff tecnico dell’Italbasket per la “finestra” di Febbraio, l’ultima del ciclo degli EuroBasket 2025 Qualifiers. In programma ci sono le gare contro Turchia (20 febbraio a Istanbul) e Ungheria (23 febbraio a Reggio Calabria). Il CT Gianmarco Pozzecco, dopo aver centrato la qualificazione matematica a novembre, costruisce un roster giovane ma di grande talento e di sicura prospettiva. Un modo per dare spazio all’avvenire della Nazionale mantenendo alto il livello di qualità per provare a vincere due gare importanti per il ranking FIBA in vista del sorteggio dei gironi dell’EuroBasket 2025, il Campionato europeo che si terrà dal 27 agosto al 14 settembre tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro.

In una Reggio Calabria che accolse, nel 1998, un 21enne e allora sconosciuto Manu Ginobili, l’Italia arriverà con alcuni tra i migliori prospetti della nostra pallacanestro. Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, pur avendo rispettivamente 20 e 26 presenze in Nazionale, hanno già alle spalle un Mondiale con gli Azzurri (2023) e numerose gare da protagonisti in Eurolega con i tedeschi dell’Alba Berlino.

Con loro, convocati anche Dame Sarr, 2006 del Barcellona che ha esordito a novembre a Reggio Emilia, Saliou Niang, una delle migliori sorprese Azzurre di questa Serie A con Trento, Francesco Ferrari, classe 2005 autore fino a questo momento di una stagione da incorniciare in A2 con Cividale e Grant Basile, anche lui in A2 a Cantù con quasi 17 punti di media a partita. L’esperienza arriverà da giocatori comunque giovani ma già “navigati” come, tra gli altri, Nico Mannion, Ale Pajola e Luca Severini.

Gli Azzurri arriveranno a Reggio Calabria dopo aver affrontato la Turchia a Istanbul giovedì 20 febbraio al Basketbol Gelisim Merkezi, il vecchio “Abdi Ipekci” divenuto ora sede e centro di sviluppo della Federazione turca oltre che casa dell’Efes e del Galatasaray. Palla a due alle 20.30 locali, le 18.30 italiane con diretta su DAZN, Sky Sport Arena e Now.

Domenica 23 Febbraio l’attesissimo ritorno al PalaCalafiore per la sfida all’Ungheria con palla a due alle ore 20.30 e diretta su DAZN, Sky Sport Uno e Now. La presenza degli Azzurri nel capoluogo calabrese certifica il rinnovato entusiasmo del movimento cestistico della Regione. Per l’occasione saranno organizzati numerosi eventi collaterali in città che coinvolgeranno anche le ragazze e i ragazzi del Minibasket.

Il match, curato, per la Federazione Italiana Pallacanestro, dall’advisor commerciale Master Group Sport, va verso il tutto esaurito. I tagliandi rimanenti possono essere acquistati su Vivaticket a questo link.

comunicato stampa e foto da FIP