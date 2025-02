Lotta alle mafie. Meloni: sulla strada giusta

“Ho letto le intercettazioni pubblicate da La Repubblica, in cui alcuni boss si scagliano contro di me e il Governo italiano per non aver allentato il carcere duro ai mafiosi. Un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta.

Il nostro impegno nella lotta alla mafia è totale. Il 41 bis e l’ergastolo ostativo restano capisaldi imprescindibili. Nessun cedimento alla criminalità organizzata finché saremo noi a governare l’Italia“.

Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime la sua soddisfazione, in relazione alle esternazioni dei vertici mafiosi per la vicenda del carcere duro non mitigata da questo che Governo. L’esecutivo di Centrodestra ha invece ha dimostrato di continuare sulla linea del 41 Bis e dell’ergastolo ostativo così come erano stati inizialmente concepiti.

FMP