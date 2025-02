MO. Ancora vittime in raid Cisgiordania, riapre corridoio a Gaza

(DIRE) Roma, 10 Feb. – Due donne ventenni, una delle quali incinta di otto mesi, sono state assassinate ieri nel corso di un raid dell’esercito di Israele nella Cisgiordania occupata: lo ha riferito in una nota il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). I nomi delle vittime sono Sondos Jamal Muhammad Shalabi e Rahaf Fouad Abdullah al-Ashqar, di 23 e 21 anni. Secondo il ministero, è stato impossibile salvare Shabali e la vita che portava in grembo perché l’esercito di Tel Aviv ha impedito il trasferimento della giovane in ospedale dopo che era stata ferita.

Il raid dei militari ha preso di mira il campo profughi di Nur Shams, situato nella regione di Tulkarem. Secondo stime diffuse ieri, nelle ultime settimane le offensive di Israele in Cisgiordania hanno spinto almeno 35mila persone a lasciare le proprie case. Altre notizie arrivano dalla Striscia di Gaza. Come documenta con foto e video l’agenzia di stampa Wafa, stamane i militari di Israele hanno permesso il transito delle persone sfollate attraverso il corridoio di Netzarim, che ha finora tagliato in due parti la regione palestinese impedendo il transito da nord a sud e da sud a nord. Il ridispiegamento dei soldati è previsto dagli accordi per la tregua a Gaza siglati da Tel Aviv con l’organizzazione palestinese Hamas. (Vig/Dire) 10:23 10-02-25