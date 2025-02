Padova. “Zico” scova un chilo di droga in un box

Comando Provinciale di Padova – Padova, 10/02/2025 15:02

I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova, supportati dal Nucleo Cinofili di Torreglia, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire i reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività ha permesso ai Carabinieri di arrestare, in flagranza di reato, un italiano 79enne, noto alle forze dell’ordine, poiché responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Nel corso delle verifiche nelle adiacenze di un’area condominiale, l’attenzione del cane Zico è stata attratta da un box auto davanti al quale il cane si è fermato segnalandolo insistentemente.

È stato quindi individuato il proprietario alla cui presenza la porta basculante è stata alzata. Nel locale è stato così rinvenuto un ingente quantitativo di droga, g. 83 di cocaina suddivisi in due involucri di cellophane e kg 1,280 di hashish suddivisi in 13 panetti nonché materiale vario per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, tutto posto sotto sequestro.

L’uomo, arrestato, è stato tradotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliare come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Si precisa che il procedimento è in fase di indagini preliminari e la colpevolezza dell’indagato potrà essere accertata solo all’esito del giudizio.

