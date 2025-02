Partecipazione per il convegno di Accademia IC su legalità e diritti

(DIRE) Roma, 10 Feb. – “Legalità tra le giovani generazioni, truffe agli anziani, tutela dei diritti dei cittadini, contrasto alla povertà. Si è rivelato un successo di partecipazione la nuova tappa del tour di Accademia Iniziativa Comune in giro per l’Italia, al fine di parlare dei temi più attuali e a cuore di comunità e territorio”. A sottolinearlo, in una nota stampa, è Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune, che sabato 8 febbraio, ha organizzato un incontro a Modena, alla presenza di tanti tra simpatizzanti, cittadini, associazioni e realtà territoriali.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questo appuntamento che ha vissuto importanti momenti di idee, riflessioni e proposte per la risoluzione di alcune questioni che attanagliano la società: dalla crisi ambientale alla economia circolare, dalla tutela dei diritti al rilancio della agricoltura, dalla centralità del territorio all’operato delle istituzioni”, ha spiegato Carmela Tiso. Tema centrale dell’incontro si è rivelato quello legato alla povertà, ma anche alle baby gang e alle truffe ai danni dei soggetti della terza età: “In merito a queste ultime due problematiche, in particolare, siamo di fronte a fenomeni in crescita e sempre più preoccupanti.

Tutti insieme abbiamo analizzato criticità e soluzioni: più controlli, più campagne di sensibilizzazione nelle scuole, e più in generale è necessaria anche una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini per prevenire e contrastare questi crimini e per tutelare ragazzi e anziani”, ha detto Carmela Tiso. Che poi ha concluso, parlando della azione complessiva di Accademia IC: “Da tempo stiamo lavorando in sinergia con tutti coloro che intendono sviluppare progetti di inclusione sociale e cercando di capire nello specifico e affrontare il disagio sociale con soluzioni mirate e concrete. Le nostre attività non si fermano qui: l’Accademia Iniziativa Comune sarà ancora ‘itinerante’ e organizzeremo convegni, congressi e dibattiti in tutta Italia”. (Com/Red/ Dire) 10:44 10-02-25