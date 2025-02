Si aprono le candidature per il XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2025

Ancora pochi giorni e la piattaforma di RMI sarà pronta per accogliere le candidature del XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2025 il più longevo contest presente nel panorama italiano dedicato ai creativi del settore moda, promosso e organizzato da CNA Federmoda. Come annunciato in occasione della presentazione del nuovo format del Concorso sul sito https://ricercamodainnovazione.it, dal 14 febbraio al 31 marzo sarà possibile inoltrare le candidature per la selezione alla fase finale della manifestazione che si terrà nella seconda settimana di luglio e avrà come location uno dei distretti territoriali del settore moda.

La 35esima edizione del Concorso prevede per il Vincitore assoluto del Concorso una borsa di studio di 10.000 €, il vincitore avrà poi la possibilità di partecipare ad eventi internazionali nell’ambito delle collaborazioni che CNA Federmoda ha stabilito nel panorama internazionale. Viene inoltre introdotto il Premio RMI Young Talent che si aggiudicherà una borsa di studio dal valore di 3.000€ e una fornitura di tessuti offerti da SILKOMO.

“Con questa edizione si è deciso di valorizzare quanto sta alla base del successo del nostro sistema economico, la grande tradizione dei distretti. – dichiara Antonio Franceschini,Responsabile Nazionale CNA Federmoda – Intendiamo quindi avviare un percorso che ci vedrà negli anni visitare territori significativi per quanto significa tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria nel nostro Paese per portare i giovani partecipanti alla fase finale del Concorso a conoscere direttamente le radici di un successo internazionale che ci vede impegnati a continuare.”

Il nuovo format condiviso con i vari partner della manifestazione, tra i quali: Milano Fashion&Jewels, Maredamare, Immagine Italia & Co., TheOneMilano, AIP, Pro2Dev e Milano Jewelry Week; Museo del Risparmio (Intesa Sanpaolo) si avvia così ad accogliere le candidature da parte dei giovani aspiranti stilisti per l’edizione 2025.

“Il Premio RMI Young Talent, ulteriore novità del Concorso intende riaffermare quanto sin dall’avvio di questa esperienza ci siamo posti come obiettivo, quello di promuovere l’inclusione di giovani talenti, anche meno esperti, ma promettenti, all’interno della competizione che potrebbe coinvolgere candidati con maggiore formazione e preparazione, si crea quindi la possibilità per la giuria di premiare un partecipante tra gli studenti iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado che dimostri un profilo particolarmente promettente e meritevole, anche se con una preparazione formale inferiore rispetto ad altri concorrenti.

Questa decisione sarà basata su criteri di merito, potenzialità e motivazione, valorizzando l’attitudine e le capacità dimostrate” – dichiara Roberto Corbelli, Direttore Artistico di RMI. Altra novità è rappresentata dal Premio RMI “5Reels Project” teso ad impegnare i partecipanti al Concorso anche nell’ambito social.

Il Concorso è destinato a studenti iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado e a studenti iscritti presso Istituti Post diploma; Accademie e Facoltà Universitarie che non abbiano compiuto il 25° anno di età al 31/12/2024, e si articola su cinque sezioni di prodotto: Abbigliamento e Maglieria; Pellicceria; Intimo e Resortwear; Pelletteria e Calzature; Accessori (gioielleria, bigiotteria, occhialeria). Tra i premi per i vincitori delle singole sezioni del concorso software dell’azienda Pro2Dev e momenti di visibilità nell’ambito di manifestazioni come Maredamare, Milano Fashion & Jewels, Milano Jewerly Week e Immagine Italia & Co. e altre.

