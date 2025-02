Super Bowl. Trionfano gli Eagles 40 a 22

I Philadelphia Eagles hanno sovvertito ogni aspettativa e annientato i Kansas City Chiefs, i vincitori delle due ultime edizioni del Super Bowl. Gli Eagles hanno trionfato con un clamoroso punteggio di 40-22, dopo aver chiuso il primo tempo con un travolgente 24-0.

La partita ha messo in luce non solo la superiorità tecnica e strategica degli Eagles, ma anche la loro incredibile determinazione e coesione di squadra. Con una difesa impenetrabile e un attacco irresistibile, Philadelphia ha saputo sfruttare ogni debolezza degli avversari, offrendo uno spettacolo indimenticabile per i tifosi e gli appassionati di football americano.

I Philadelphia Eagles hanno vinto il Super Bowl LIX contro i Kansas City Chiefs con un punteggio di 40-22. Ecco alcune statistiche chiave del match:

Jalen Hurts (Eagles): 17/22 nei passaggi per 221 yard, 2 touchdown e 1 touchdown su corsa.

Saquon Barkley (Eagles): 57 yard su corsa su 25 tentativi e 6 ricezioni per 40 yard.

Patrick Mahomes (Chiefs): 2 touchdown su passaggio nei minuti finali del match.

Josh Sweat (Eagles): 2,5 sack.

Milton Williams (Eagles): 2 sack e un fumble recuperato.

Il MVP del Super Bowl è stato Jalen Hurts per la sua straordinaria prestazione.

