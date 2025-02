Aggressione al GOM, Nociti: “Nessuno sconto per questa violenza inaudita”

“È inconcepibile che i medici e il personale sanitario in servizio, debbano essere quotidianamente, vittime dell’irresponsabilità di pazienti e non, che con veri atti di violenza, impediscono lo svolgimento del delicato compito di assistenza sanitaria. Adesso basta”.

Lo affermano il presidente e il vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, Pasquale Veneziano e Vincenzo Nociti che, nel condannare aspramente il recente episodio accaduto nel reparto di pediatria del Grande Ospedale Metropolitano, non possono che soffermarsi come “stiano aumentando le aggressioni gratuite, ingiustificate nei confronti dei medici operanti a vario livello”.

“Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, è stato fermato un uomo che non solo impediva lo svolgimento del delicato compito di assistenza sanitaria degli specialisti del GOM, ma anche minacciava di morte medici e personale sanitario. Purtroppo, si perpetua a ritmo crescente una violenza inaudita, proditoria nei confronti dei nostri sanitari, che non trova alcuna giustificazione in uno Stato di diritto.

La situazione è ormai insostenibile – postilla il dottor Nociti -. Nell’esprimere incondizionata solidarietà e vicinanza ai colleghi che, ogni giorno, svolgono con impegno e dedizione il proprio lavoro, spero si trovino soluzioni concrete affinché ogni medico possa lavorare in serenità e nell’interesse della salute del paziente. Sicuramente, è fondamentale che siano attuate in ogni struttura sanitaria, le necessarie misure di prevenzione e vigilanza, come pure che questi atteggiamenti violenti e spesso di impronta criminale, siano tempestivamente perseguiti a norma di legge e senza sconti”.

comunicato stampa