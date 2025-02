Catanzaro. Pronto intervento delle Volanti salva un uomo che minacciava di darsi fuoco durante uno sfratto

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente in un’abitazione di via dei Tulipani 137/B, nella zona Nord della città, per scongiurare un gesto estremo da parte di un uomo destinatario di un provvedimento di sfratto. L’intervento è stato richiesto da due ufficiali giudiziari incaricati dell’esecuzione dello sfratto, i quali, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo, di anni 68, in possesso di un accendino e di una tanica di benzina, in parte già versata sul pavimento. Sul posto sono immediatamente giunte due Volanti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

Mentre gli operatori di una Volante hanno avviato un delicato dialogo con l’uomo per calmarlo e dissuaderlo, gli agenti della seconda Volante sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione attraverso una finestra sul retro, bloccando e mettendo in sicurezza l’uomo prima che potesse compiere il tragico gesto. D’intesa con i VVFF e contestualmente al loro intervento, sono stati attivati gli idranti, per scongiurare che l’uomo, attivando l’accendino, provocasse l’incendio.

Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. In casa non erano presenti altre persone. I poliziotti impegnati, alla fine dell’intervento sono andati a cambiarsi, perchè sporchi di benzina. L’episodio testimonia ancora una volta la professionalità, la prontezza e il coraggio degli operatori della Polizia di Stato nel gestire situazioni ad alto rischio, mettendo sempre al primo posto la tutela della vita umana.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro/articolo/327767ab30c56e98d060891876