Esports. L’annuncio del CIO: a Riad nel 2027 i primi giochi olimpici

(DIRE) Roma, 11 Feb. – I primi Giochi Olimpici di eSport si terranno a Riad, in Arabia Saudita, nel 2027. Lo ha annunciato il Cio, facendo seguito all’incontro di domenica scorsa tra il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, sua altezza reale Mohammed bin Salman Al Saud, e il presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico Saudita (Sopc), il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal. “Ora c’è una tabella di marcia molto chiara per i primi storici Giochi olimpici di eSport- il commento di Bach- Con la Road to the Olympic Esports Games che inizia quest’anno, i Giochi stanno diventando realtà.

Questa è un’ulteriore prova della forza della partnership tra il Cio e l’Sopc”. Per Abdulaziz bin Turki Al Faisal “insieme al Cio c’è un vero slancio, unità e chiarezza sulla strada da seguire”. L’Arabia Saudita, ha aggiunto, “non vede l’ora di accogliere il mondo e di fare la sua parte per aiutare i sogni di così tanti atleti di eSport a diventare realtà. Proprio come stiamo vedendo in tutti gli sport del Regno, c’è una vera crescita e nuove opportunità da cogliere come parte di un futuro entusiasmante per tutti”. La partnership, fanno sapere da Losanna, arriva in un momento di significativa crescita dello sport in Arabia Saudita.

Il Regno ha organizzato oltre 100 eventi internazionali per atleti sia maschili che femminili, tra cui eSport, calcio, sport motoristici, tennis, equitazione e golf, attirando oltre tre milioni di appassionati di sport. I livelli complessivi di partecipazione sportiva sono più che triplicati dal 2015, arrivando a quasi il 50% della popolazione del Paese. Anche il numero di federazioni sportive è triplicato in questo periodo, passando da 32 a 97. È stato istituito un comitato congiunto Cio-Sopc per organizzare i Giochi, presieduto dal membro del Cio, Ser Miang Ng e co-presieduto da Abdulaziz bin Turki Al Faisal: è composto da sei persone, tre per ciascun partner, e sta attualmente lavorando per definire il programma della prima edizione degli Olympic Esports Games. (Ekp/ Dire) 11:04 11-02-25