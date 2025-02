Progressi su Ucraina, intanto USA e Kiev trattano

Donald Trump afferma che la sua amministrazione ha fatto “enormi progressi nell’ultima settimana” affinchè si concludesse il conflitto in Ucraina. “Abbiamo a che fare coi russi, abbiamo a che fare con gli ucraini. Penso che succederà qualcosa”. L’Ucraina “potrebbe essere russa un giorno, oppure no”, afferma in un’intervista a Fox News. Kiev e Usa “potrebbero raggiungere un accordo, oppure no” continua Trump, per quanto riguarda le terre rare, ciò che è sicuro è la richiesta a Zelensky di 300-350 miliardi per l’assistenza che fino ad ora gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev. Zelensky aveva dichiarato di essere “pronto a qualsiasi formato di dialogo” per riportare la pace nel suo Paese, ma a condizione che gli Usa e l’Europa diano “garanzie di sicurezza”. Venerdì Zelensky incontra il vice Usa Vance a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco, in Germania. 11/02/2025 .

