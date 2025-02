Salute. E’ nata AINPed, associazione italiana di nutraceudica in pediatria

(DIRE) Roma, 11 Feb. – L’interesse nei confronti della nutraceutica, termine che racchiude nutrizione e farmaceutica, è enormemente aumentato negli ultimi decenni per i risultati ottenuti sulla salute delle persone utilizzando prodotti come gli integratori alimentari o superfood. L’Italia è il paese che spende di più, oltre 64 euro pro capite contro i 33 della Germania, i 32 della Francia e 21 dell’Inghilterra. E il pediatra è già tra i più importanti prescrittori di nutraceutici con il 16% della platea medica, superati solo dagli ortopedici (17%). Le aree di maggior utilizzo sono il rinforzo dell’energia (35%), rimedio in condizioni specifiche (28%), la prevenzione delle malattie (22%) e il mantenimento della sensazione di benessere (15%). Così una nota AINPed. “Le proprietà dei nutraceutici in ambito pediatrico sono note da tempo – spiegano i proff.

Gian Luigi Marseglia, Presidente Onorario di AINPed e Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Pavia e Sergio Bernasconi, Presidente AINPed e Ordinario di Pediatria all’Università di Parma – in particolare per le capacità di immunomodulazione, in grado di ridurre l’incidenza e la gravità delle infezioni, per l’ottimale sviluppo psico-fisico, l’adeguata composizione quantitativa e qualitativa del microbiota intestinale (eubiosi), la prevenzione e gestione di malattie metaboliche croniche, come il diabete, e contro l’obesità. I nutraceutici possono contenere vitamine, sali minerali, estratti vegetali e altre sostanze in grado di svolgere un effetto nutritivo o fisiologico, in grado di mantenere un buono stato di salute, ritardando lo sviluppo di una malattia, riducendo l’uso di farmaci e prevenire disabilità”.

“L’utilizzo dei nutraceutici – afferma il Direttore Generale di AINPed Maurizio Biraghi – vede come candidati ideali bambini e ragazzi con carenze nutrizionali dovute ad alimentazione scorretta o ad un aumentato fabbisogno di particolari sostanze, che si ammalano spesso a causa di infezioni respiratorie ricorrenti. Con l’istituzione di questa associazione scientifica contiamo anche, con l’aiuto di esperti di fama nazionale di riuscire a documentare l’efficacia dei nutraceutici su varie patologie, come ansia, tono dell’umore, depressione che sempre di più interessano la fascia d’età pediatrica dopo il Covid”. Oltre all’efficacia e tollerabilità l’utilizzo di questi prodotti ha una valenza farmacoeconomica importante. “E’ stato calcolato come l’impiego di nutraceutici possa contribuire a un risparmio considerevole di spese sociosanitarie, calcolate in circa 22,5 miliardi l’anno nella intera comunità europea.

La percezione che esistano rimedi naturali per preservare la salute è ormai nota ai consumatori, confermato dalla continua espansione, nel nostro paese, del mercato di questi prodotti, vista la sicurezza e tollerabilità della maggior parte dei prodotti in commercio. “Ma è necessario rendere omogenei i criteri di valutazione dei prodotti. Uno degli obiettivi della nostra associazione scientifica è quello di affiancare come network di servizi le aziende del settore, mettendo a disposizione medici esperti per attività di formazione, informazione e ricerca”, conclude il Direttore Maurizio Biraghi.

Questo l’organigramma di AINped: Presidente Onorario – Gian Luigi Marseglia – Pediatria; Presidente – Sergio Bernasconi – Pediatria; Vicepresidenti – Vassilios Fanos (Neonatologia) – Amalia Licari (Pediatria) – Claudio Mencacci (psichiatria); Consiglieri (area pediatrica) – Ruggero Francavilla, Giuseppe Marchese, Paola Marchisio, Mariangela Tosca, Gianfranco Trapani Consiglieri (area interspecialistica) – Oliviero Bruni (Neuropsichiatria infantile) – Enrica Campanini (Fitoterapia integrata) – Maria Daglia (Farmacologia Nutraceutica) – Giancarlo De Vincents (otorinolaringoiatria pediatrica) – Lorenzo Drago (Microbiologia) – Stefania Piloni (ginecologia) – Francesco Scaglione (Farmacologia); Direttore Generale – Maurizio G. Biraghi; Tesoriere – Segretario Editoriale – Giorgio Ciprandi; Segreteria Amministrativa, Organizzativa, Provider – Biomedia; Soci Fondatori: G.L. Marseglia, G.Ciprandi, G.M. Biraghi. (Com/Red/ Dire) 11:15 11-02-25