Giorgetti: pronti con Piano Mattei, Ifad partner solido

(DIRE) Roma, 12 Feb. – “Molte regioni del mondo affrontano insicurezza alimentare acuta, oltre alle crisi multiple a cui stiamo assistendo, ed è anche per questo che l’Italia ha sviluppato un nuovo approccio per l’Africa, il Piano Mattei”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, intervenendo alla 48sima sessione del Governing Council del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo-Ifad (Ifad), in corso presso il quartier generale dell’organismo ONU, a Roma.

Il Piano Mattei, ha continuato il ministro, “è un’iniziativa chiave per l’Italia nei suoi rapporti strategici coi paesi africani”, che di recente, ai nove paesi pilota ne ha aggiunti altri cinque: Angola, Kenya, Mauritania, Tanzania e Senegal. Un Piano da cui, sottolinea ancora il capo del Mef, derivano “benefici mutui e condivisi.

L’Ifad in questo senso è un partner solido e credibile, di cui riconosciamo l’importante missione nell’investire nelle comunità rurali più vulnerabili” e per questo, riferisce Giorgetti, “abbiamo stanziato 109 milioni di dollari” per il prossimo triennio 2025-2027. “Ciò conferma l’Italia tra i primi contributori del Fondo ONU”. (Alf/Dire) 10:14 12-02-25