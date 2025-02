Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Bruxelles per la ministeriale NATO, ha incontrato l’omologo francese Sébastien Lecornu: “Eccellente incontro con l’amico e collega francese. Focus su cooperazione bilaterale in ambito difesa e costruttivo dialogo su aree di crisi, tra cui Medioriente. Italia e Francia condividono impegno per stabilità internazionale. Tante idee, iniziative e progetti congiunti per sviluppare sinergie nel settore industria difesa”.

Oggi il Ministro Crosetto ha incontrato anche i suoi omologhi di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito per discutere ed affrontare insieme le sfide della sicurezza europea, il ruolo della NATO e le dinamiche della complessità geopolitica attuale. Un confronto strategico per il futuro.

A Bruxelles il Ministro Crosetto ha incontrato anche il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. Un primo importante e proficuo incontro durante il quale sono stati confermati storici legami tra Italia e USA e condivisione di valori e idee. “Continueremo a lavorare insieme per favorire la stabilità internazionale. Molti i temi, ardue le sfide” ha detto il Ministro Crosetto che ha poi aggiunto “Abbiamo valutato possibili iniziative affinché si possa giungere ad una tregua in Ucraina ed aprire tavolo di pace. Condivisa volontà di ampliare la collaborazione in ambito difesa”.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/il-ministro-crosetto-a-bruxelles-per-la-riunione-dei-ministri-della-difesa-della-nato/64945.html