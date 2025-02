Prosegue il dialogo della Città di Reggio Calabria con Cassa Depositi e Prestiti

Il sindaco Falcomatà: “Dall’Amministratore Scannapieco positiva e concreta disponibilità a sostenere le sfide per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico destinato al comparto ricettivo”



La Città di Reggio Calabria insieme a Cassa Depositi e Prestiti per un sostegno sul percorso di rifunzionalizzazione delle strutture ricettive pubbliche del territorio cittadino. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato quest’oggi nella sede nazionale di Anci, Associazione nazionale dei Comuni Italiani, l’Amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. Obiettivo dell’incontro un approfondimento specifico sul percorso che Reggio Calabria sta affrontando per la valorizzazione degli immobili destinati a ricettività turistica.

Un tema importante del quale la città si sta occupando in questi mesi, anche con l’obiettivo di rifunzionalizzare il patrimonio immobiliare pubblico ed al fine di arricchire l’offerta ricettiva territoriale. L’argomento era stato nei mesi scorsi anche al centro dell’attività promossa dall’Assessore al Bilancio Domenico Battaglia, che aveva proseguito l’interlocuzione già avviata dall’Assessore Irene Calabrò. Una sinergia istituzionale che quindi prosegue nel segno della collaborazione reciproca, che evidenzierà gli strumenti finanziari più idonei, messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti, per la valorizzazione del patrimonio ricettivo pubblico.

Al termine dell’incontro il sindaco Falcomatà si è detto soddisfatto del dialogo con l’importante Istituto nazionale. “Proseguiamo nel segno della condivisione ed evidenziamo il sostegno concreto di Cassa Depositi e Prestiti, nella persona del suo Amministratore delegato Dario Scannapieco, che ringrazio per la sua disponibilità, nell’ottica di un’attività di valorizzazione del nostro patrimonio ricettivo”. “La nostra città – ha affermato ancora il primo cittadino di Reggio Calabria – è un territorio in crescita, che diventa sempre più appetibile sul piano degli investimenti privati.

Ed in questo senso vogliamo che il pubblico possa stare al passo con le evoluzioni che si stanno registrando e con il crescente interesse sulle nostre strutture. In questo senso il dialogo con un importante ed autorevole istituto nazionale non può che far bene, sia per il consolidamento delle finanze comunali, sia per il sostegno nei percorsi di valorizzazione dei nostri immobili. Ci aggiorneremo nelle prossime settimane, con un incontro ancora più specifico da fare in Città – ha concluso il sindaco Falcomatà – con la piena consapevolezza che anche in questo caso la sinergia istituzionale con gli Enti sovraordinati non può che rappresentare per noi un importante valore aggiunto”.