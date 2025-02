Purcaro (DEKRA): meno traffico veicolare e maggiore tecnologia per città intelligenti

(DIRE) Roma, 12 Feb. – Si celebra oggi la Giornata nazionale della Mobilità sostenibile e delle Smart cities, un’occasione per riflettere sull’importanza di sistemi di trasporto ecologici e di città intelligenti e interconnesse. La Giornata punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’adozione di soluzioni innovative per ridurre l’inquinamento, migliorare la qualità della vita urbana e rendere gli spostamenti più efficienti e inclusivi. La mobilità sostenibile, combinata con le tecnologie delle smart cities, rappresenta la chiave per un futuro più verde e accessibile, dove infrastrutture digitali e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale giocano un ruolo fondamentale.

La sostenibilità e l’innovazione sono due pilastri fondamentali per la trasformazione della mobilità nel nostro Paese e a livello globale: quale cammino sta percorrendo l’Italia nell’ambito della transizione verso soluzioni di mobilità sicure, efficienti e a ridotto impatto ambientale? L’agenzia Dire lo ha chiesto a Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, società specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura. “Ci sono diverse iniziative che vanno in questa direzione- risponde- e che devono essere considerate sempre in ottica sistemica. Nel nostro Paese ci sono davvero ottime sperimentazioni: pensiamo alle strade intelligenti e a quello che sarà la Milano-Cortina nelle prossime settimane, ovvero una smart city integrata ed evoluta. Pensiamo poi alla possibilità di inserire mezzi di mobilità leggera per lo sharing all’interno delle nostre città più grandi.

Pensiamo anche alla modernizzazione del trasporto pubblico locale con gli investimenti che alcune città, soprattutto quelle metropolitane, stanno facendo sui veicoli di nuova generazione ma anche con motorizzazioni pulite. Ultimo, non da ultimo, pensiamo all’avvio di una infrastruttura che nell’arco di un tempo ragionevole potrà portarci ad avere veicoli non inquinanti nei nostri centri città. Si tratta di iniziative che vanno tutte nella stessa direzione, ovvero l’utilizzo della tecnologia per migliorare le condizioni di vita nella nostra metropoli”. Come se la immagina domani una città davvero intelligente e in grado di garantire un futuro migliore alle generazioni di oggi e a quelle di domani? Toni Purcaro chiarisce che “non possiamo ricostruire tutte le città o asfaltare tutte le città, soprattutto in luoghi meravigliosi come quelli del nostro Paese.

Uno degli obiettivi fondamentali sarà quello di ridurre il traffico veicolare nelle città e per farlo è necessaria una vera alleanza pubblico-privato con una reale progettualità che preveda step concreti e successivi per quanto riguarda il miglioramento del servizio pubblico locale, l’interazione e l’intermodalità per ciò che concerne il raggiungimento dei centri storici, mezzi ecologici di piccola dimensione adatti a circolare sempre anche nei centri storici e, soprattutto, veicoli più sicuri dotati delle moderne tecnologie a partire dagli Adas, ovvero ‘Advanced driver assistance systems’, per quanto riguarda quindi le autostrade e le strade provinciali, anche perché al momento dobbiamo ricordarci che le strade extraurbane sono quelle con un livello di sicurezza più basso”.

“Quindi- evidenzia l’Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia- utilizzando in maniera adeguata e coordinata questi strumenti, possiamo già dire di avere a disposizione strumenti e tecnologie ma anche progettualità che ci consentono di viaggiare meglio, più sicuri e di arrivare prima e più rilassati alle nostre destinazioni”. Qual è l’impegno di DEKRA nel settore della mobilità sicura? “È un impegno che riguarda la nostra storia- afferma- quest’anno compiamo 100 anni di storia e la nostra storia è al servizio della mobilità per renderla più sicura, più moderna e al passo con i tempi. La nostra attività prevede il testing dei veicoli o componenti dei veicoli prima che vengano immessi sul mercato.

Un fatto, questo, che nel tempo si è evoluto, passando da controlli meccanici a controlli elettronici”. “Senza dimenticare tutto ciò che riguarda il mondo della cybersicurezza e dell’Intelligenza artificiale a ridosso di tutti i veicoli- conclude Toni Purcaro- ma anche la messa a disposizione gratuita per tutte le istituzioni e per tutti coloro che sono interessati alla sicurezza stradale del nostro portafoglio di conoscenze attraverso la realizzazione di un sito web accessibile a tutti, https://www.dekra-roadsafety.com/en/archive/, che contiene le migliori practice utilizzate in giro per il mondo per ridurre l’incidentalità e i morti sulle strade”. (Fde/Dire) 10:47 12-02-25