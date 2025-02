Trieste: in arresto cittadino romeno per rapina, lesioni e porto abusivo d’armi

La scorsa notte, la Polizia di Stato di Trieste, ha provveduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino romeno, classe 1988, residente a Bucarest per i reati di rapina, lesioni e porto abusivo d’arma commessi in Provincia di Foggia; lo stesso è stato rintracciato a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Romania all’altezza di San Giovanni di Duino dopo che il mezzo era stato sottoposto a debito controllo da parte degli operatori della Squadra Volante del Commissariato di Duino-Aurisina.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trieste per l’espiazione della pena di quattro anni e sei mesi. Il Provvedimento della Procura della Repubblica di Foggia è del 2020.Proseguono i controlli del personale del Commissariato di Duino-Aurisina su tutto l’altopiano carsico nell’ambito dei rafforzamenti disposti per la prevenzione dei reati ed in particolare per quelli riconducibili ai furti in abitazione.

comunicato stampa fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Trieste/articolo/281567ac75e7a5d20087543115