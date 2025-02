Aeroporti, recruiting day Ryanair per 300 nuovi posti di lavoro nella manutenzione degli aeromobili

Oltre 300 le candidature pervenute per il recruiting day, promosso da South East Aviation Services (Seas), la società di servizi aeronautici, specializzata nella manutenzione della flotta di aerei di Ryanair, con sede all’aeroporto di Bergamo dove gestisce 5 hangar.

Ieri decine i ragazzi provenienti da tutta la Calabria, si sono presentati alla Cittadella regionale a Catanzaro per poter usufruire dell’importante opportunità lavorativa offerta da Ryanair che, nel quadro più ampio di espansione degli aeroporti calabresi, ha previsto l’apertura di due hangar nello scalo di Lamezia Terme come base operativa di manutenzione degli aeromobili.

“La collaborazione tra la Giunta regionale e il dipartimento Lavoro con le aziende interessate a investire e assumere in Calabria – ha affermato l’assessore al lavoro Giovanni Calabrese – continua a produrre ottimi risultati. Molto soddisfatta la società per il grado di preparazione dei candidati che ha anche confermato la possibilità di prevedere, a breve, ulteriori selezioni”.

“Si tratta di un’operazione molto importante. L’inizio dei lavori già a partire da quest’anno. È stato comunicato un investimento sull”aeroporto di Lamezia di 15 milioni di euro, con la creazione di 300 nuovi posti di lavoro. Numeri significativi che testimoniano come il turismo possa essere un volano importante per il territorio attraverso la creazione di vera occupazione. La sinergia – ha concluso Calabrese – è fondamentale e ringrazio le aziende che stanno credendo in noi e con le quali stiamo sviluppando una Calabria Straordinaria”.