Bologna. Spaccio davanti alla scuola

Comando Provinciale di Bologna – Bologna, 13/02/2025 14:49

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 18enne bolognese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo durante un’operazione di sostegno alla pubblica sicurezza, meglio conosciuta come “Operazione Strade sicure”, che i Carabinieri stavano effettuando con i militari dell’Esercito Italiano davanti a un Istituto comprensivo di via Giacomo Matteotti.

Il servizio era stato predisposto per verificare una richiesta di aiuto dei docenti e genitori degli studenti iscritti nel complesso scolastico che avevano informato i Carabinieri della presenza di persone sospette, verosimilmente dedite allo spaccio, davanti al complesso scolastico e soprattutto al mattino, in occasione dell’arrivo degli studenti.

Durante il servizio, il 18enne che era stato visto aggirarsi nelle vicinanze, è stato trovato in possesso di otto panetti di una sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 811 grammi, 1.125 euro in contanti, una bilancina di precisione e un coltello multiuso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/spaccio-davanti-alla-scuola