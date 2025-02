Dondi (FdI): legge fondamentale per sport e nostri ragazzi

(DIRE) Roma, 13 Feb. – “Con l’approvazione della legge che istituisce i Nuovi Giochi della Gioventù, compiamo un grande passo avanti per promuovere lo sport nelle scuole e avvicinare i ragazzi alla sana competizione sportiva”, dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Daniela Dondi. “I Giochi della Gioventù – prosegue – rappresentano un’opportunità unica per i giovani di confrontarsi in una disciplina sportiva, imparando i valori del sacrificio, della dedizione e del rispetto delle regole.

Personalmente, ho avuto l’onore di partecipare a questa manifestazione prima della sua abolizione, un’esperienza che ha segnato profondamente il mio percorso e mi ha insegnato ad amare lo sport in tutte le sue forme. Con questa legge, il nostro governo conferma l’impegno nel promuovere lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione sociale, dando nuova linfa ai centri sportivi delle città. Ridare vita ai Giochi della Gioventù significa offrire ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova, scoprire il valore dell’impegno e comprendere quanto lavoro ci sia dietro ogni successo sportivo”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia. (Vid/ Dire) 10:12 13-02-25