La cooperazione attraverso Eurojust porta a oltre mille anni di carcere per i trafficanti di droga in Danimarca e Norvegia

Una cooperazione proficua e a lungo termine tra le autorità norvegesi e danesi attraverso Eurojust ha portato a condanne a oltre mille anni di carcere inflitte a un totale di 152 trafficanti di droga in entrambi i paesi. Tra il 2019 e il 2024 Eurojust ha sostenuto una squadra investigativa comune (SIC) sulla rete criminale che gestiva il traffico di stupefacenti. Una recente valutazione di questa JIT mostra ora che, in Norvegia, 83 sospetti sono stati condannati a pene cumulative di 414 anni di reclusione. In Danimarca, 69 autori sono stati incarcerati per 623 anni, cumulati. Queste cifre comprendono le pene detentive inflitte ai principali responsabili in attesa di estradizione sia in Danimarca che in Norvegia.

Commentando l’esito della valutazione della cooperazione, la rappresentante della Danimarca presso Eurojust, Kirstine Troldborg, e il procuratore di collegamento per la Norvegia, Rudolf Christoffersen, hanno dichiarato: Ciò dimostra l’importanza di una cooperazione giudiziaria a lungo termine transfrontaliera tra le autorità nazionali. Solo collaborando strettamente attraverso Eurojust, possiamo davvero affrontare le principali reti criminali e fare giustizia. Il sostegno dell’Agenzia alla nostra squadra investigativa comune è stato determinante per ottenere questi risultati impressionanti.

Le indagini a livello nazionale in entrambi i paesi hanno dimostrato che un gruppo criminale organizzato ben strutturato (OCG) trafficava grandi quantità di diversi tipi di droghe illecite verso la Danimarca e la Norvegia dal Marocco attraverso la Spagna. Al fine di affrontare la criminalità organizzata in generale, nel 2019 le autorità giudiziarie di Danimarca e Norvegia hanno deciso di istituire una SIC dedicata, con il sostegno finanziario, logistico e operativo di Eurojust.

Nel corso del quinquennio, ciò ha comportato non solo l’irrogazione di un totale di 1 037 anni di reclusione, ma anche il sequestro di oltre 9 600 chili di cannabis, circa 675 chili di cocaina, 355 chili di anfetamine, 77 chili di droghe sintetiche e 41 chili di eroina in tutti i due paesi.

Inoltre, sia in Danimarca che in Norvegia, sono state sequestrate varie armi da fuoco, diversi appartamenti e altri immobili, un veicolo, una barca, una moto e orologi di lusso, oltre a contanti e criptovalute, per un valore totale stimato di 15,6 milioni di euro.

Le seguenti autorità sono state coinvolte nel coordinamento delle operazioni contro la criminalità organizzata in entrambi i paesi:

Danimarca : Unità nazionale speciale per la criminalità; Procura presso l’Unità nazionale speciale per la criminalità

Norvegia: Servizio nazionale norvegese per le indagini penali

Alla luce del protocollo 22 del trattato di Lisbona del 2009, la legislazione dell’UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia non si applica alla Danimarca. Dall’entrata in vigore del regolamento Eurojust nel dicembre 2019, la Danimarca non ha più un membro nazionale in Eurojust, ma un rappresentante. La Norvegia è uno dei dodici paesi* in cui dispone un procuratore di collegamento presso Eurojust che può presentare richieste di cooperazione giudiziaria alle autorità degli Stati membri dell’UE e viceversa, tramite Eurojust.

*Gli altri paesi che hanno procuratori di collegamento presso Eurojust sono: Albania, Georgia, Islanda, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti

comunicato stampa – fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/cooperation-eurojust-leads-over-thousand-years-imprisonment-drug-traffickers-denmark-and-norway