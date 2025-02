Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dichiarato che non vi sono criticità tali da giustificare modifiche alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Intervenendo in video collegamento dalla Turchia alla “Giornata dell’Orgoglio dell’appartenenza all’avvocatura e dell’accoglienza dei giovani” istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Nordio ha precisato che la legge costituzionale sarà seguita da una serie di leggi ordinarie per definire aspetti come la riserva delle cosiddette quote rosa e il sistema di sorteggio.

“Questa legge costituzionale non si modifica”, ha ribadito il ministro, replicando alle dichiarazioni del vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, che aveva sollevato la necessità di ulteriori riflessioni sulla riforma.

Nordio ha poi confermato la determinazione del governo nel portare avanti la separazione delle carriere dei magistrati. “È un dovere verso l’elettorato, perché lo avevamo promesso nel nostro programma”, ha affermato. Il ministro ha sottolineato come questa distinzione tra giudici e pubblici ministeri sia una realtà consolidata negli ordinamenti internazionali.

fonte: https://www.gnewsonline.it/nordio-agli-avvocati-siciliani-nessuna-modifica-alla-riforma-del-csm-avanti-sulla-separazione-delle-carriere/?doing_wp_cron=1739459702.3836669921875000000000