Proseguono i lavori di riforestazione della Città Metropolitana sul Monte Sant’Elia di Palmi

Il sopralluogo del Consigliere metropolitano e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio: “Tra Metrocity e Comune programmi di crescita condivisi e destinati a migliorare notevolmente i luoghi e la qualità della vita dei cittadini”



Proseguono i lavori di piantumazione dei 15mila nuovi alberi che la Città Metropolitana ha previsto di inserire nella macchia del Monte Sant’Elia a Palmi, contemplando il progetto fra le linee di finanziamento del Pnrr in ambito di “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”. L’attività, inoltre, costituisce una prima parte di un più ampio programma di riforestazione che interesserà, con un secondo e specifico intervento, anche l’area costiera e, più specificatamente, le zone di Pietrenere, Scinà e Ciambra.

Sul punto, Giuseppe Ranuccio, consigliere metropolitano delegato, nonché sindaco di Palmi, si è detto «ampiamente soddisfatto perché l’impegno della Città Metropolitana si sta muovendo in coerenza con l’ambizioso progetto della Via degli Ulivi». «La forte sinergia fra il Comune e l’amministrazione di Palazzo Alvaro – ha spiegato Ranuccio – ci consente di condurre programmi di crescita condivisi e destinati a migliorare notevolmente i luoghi e la qualità della vita dei cittadini. Questa attività, segno di lungimiranza ed attenzione per il territorio da parte del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, non può che rappresentare grande motivo di orgoglio».

«Infatti – ha proseguito – migliaia di alberi andranno a rappresentare l’espressione plastica della cosiddetta connessione ecologica territoriale, quanto mai necessaria e indispensabile in una fase storica in cui diventano sempre più importanti azioni sostenibili ed efficaci, soprattutto, nella mitigazione e nel contrasto ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla gestione delle acque». «Il rimboschimento non è solo un gesto simbolico – ha concluso il consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio – ma un investimento per il futuro del nostro pianeta».