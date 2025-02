Pubblicato l’Avviso esplorativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria per manifestazioni di interesse proposte spettacolo per il 2025

Il Consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio “Il coinvolgimento del territorio, con le associazioni culturali, promoter, professionisti della cultura, è fondamentale per la buona riuscita di ogni evento ed è alla base del nostro agire quotidiano



La Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio, un avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse, al fine di individuare soggetti con acclarate capacità gestionali, organizzative ed artistiche nel campo dello spettacolo ed in grado di proporre eventi di rilevanza locale, nazionale o internazionale, da inserire nell’ambito della programmazione per l’anno 2025. La tipologia delle manifestazioni riguardano i settori: canto, musica, teatro, festività natalizie, pianoforte.

L’avviso ha carattere ricognitivo, esplorativo e programmatorio e non costituisce proposta contrattuale. Le proposte acquisite saranno esaminate e valutate, sotto l’aspetto tecnico amministrativo da una commissione appositamente nominata che redigerà un elenco con la relativa motivazione di esclusione, oltre a predisporre l’elenco delle proposte ammesse con l’indicazione degli artisti, della tipologia artistica e dei relativi costi.

Le istanze di partecipazione unitamente a tutta la documentazione dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 marzo 2025 come unico file in formato pdf, esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec. cittametropolitana.rc.it. Il messaggio Pec dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: ‘Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi artistici per eventi di spettacolo 2025’. Riguardo il termine di scadenza, farà fede la data e l’ora dell’invio riportate sul sistema. Le istanze trasmesse con una modalità diversa da quella indicata non verranno prese in considerazione.

“Con questo avviso vogliamo proseguire sulla strada programmata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ossia quella di arrivare pronti e con momenti di assoluta qualità, per tutti appuntamenti di promozione culturale nell’intera area metropolitana. Il coinvolgimento del territorio, con le associazioni culturali, promoter, professionisti della cultura, è fondamentale per la buona riuscita di ogni evento ed è alla base del nostro agire quotidiano”.

Così il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura che aggiunge: “Anche in questo caso puntiamo ad avere le idee chiare su quanto programmare e cosa, prendendo spunto anche dal recente confronto ‘Sistema Cultura’ un momento utile per poter avviare una concreta pianificazione delle attività da svolgere nel 2025’. Siamo fortemente convinti che il nostro territorio metropolitano sia tra i più ricchi d’Italia per patrimonio storico, turistico e naturalistico. Proprio per questo c’è la consapevolezza, più volte richiamata dal sindaco Falcomatà, di una sempre migliore divulgazione, che passi – conclude Quartuccio – soprattutto da una rete di persone ed associazioni in grado di dialogare e rendere ancora più attrattivi i nostri territori”.

