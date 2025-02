Reggio, a Palazzo San Giorgio il Giuramento di nove Capitreno

Si è tenuta stamattina nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la cerimonia di giuramento di nove Capitreno di Trenitalia. A presenziare alla solenne cerimonia il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e la responsabile Equipaggi di Trenitalia Caterina Costantino. «Inizia per voi – ha detto il sindaco ai nuovi Capitreno – un nuovo percorso lavorativo ma anche un nuovo percorso di vita, quindi da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale tanti auguri e un grosso in bocca al lupo.

Siete arrivati a questo punto dopo sacrifici, studio e anche naturalmente con il sostegno delle vostre famiglie, quindi che questo sia un punto di partenza e non di arrivo, perché è importante per ognuno di noi puntare sempre a migliorarsi, mettersi in discussione e all’interno della grande famiglia delle ferrovie italiane provare a farsi strada. Voi oggi rappresentate il nostro Paese, rappresentate un settore che storicamente è stato molto importante per il Mezzogiorno.

Lo dico – ha concluso Falcomatà – perché vengo da una famiglia di ferrovieri, due dei zii sono stati in Ferrovie quindi so cosa significa e so anche la soddisfazione che si ha a farne parte». I Capitreno che hanno prestato giuramento oggi sono Francesca Aloe, Alessia Cristiano, Chiara Curcio, Cecilia Filici, Rossana Foti, Domenico Giordano, Vanessa Guarnieri, Maria Assunta Muzzillo, Silvia Serafino.

