Sicurezza: plauso per l’arrivo di 29 nuovi Carabinieri in provincia di Livorno, 10 a Cecina

Esprimo il mio più sentito apprezzamento per l’arrivo di 29 nuovi Carabinieri assegnati alle caserme della provincia di Livorno, con una particolare menzione per i **10 militari destinati a Cecina, la mia città. Questo significativo rafforzamento dell’organico dell’Arma rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza e tutela del nostro territorio.

Desidero ringraziare il colonnello Sica, comandante provinciale, per l’accoglienza riservata ai nuovi carabinieri e per l’impegno costante nel garantire la sicurezza della nostra comunità. Un sentito riconoscimento va anche al prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, per il suo apprezzamento verso l’Arma e per il sostegno alle iniziative volte a migliorare la sicurezza provinciale.

Un ringraziamento particolare va inoltre al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cecina, Capitano Grieco, che con il suo costante lavoro di coordinamento sta portando avanti operazioni efficaci sul territorio. La sua azione contribuisce in modo determinante ad aumentare il senso di sicurezza dei cittadini e a far percepire in maniera concreta la presenza delle forze dell’ordine, un aspetto fondamentale per la tutela della legalità e della tranquillità della nostra comunità.

Questo potenziamento delle forze dell’ordine è un segnale concreto dell’attenzione che il Governo Meloni riserva alla sicurezza dei cittadini e al presidio del territorio. È grazie a tali interventi che possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia, certi che la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine continuerà a garantire la protezione e il benessere delle nostre comunità.

comunicato stampa On. Chiara Tenerini