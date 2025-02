Intesa comune Cosenza e AISM contro le discriminazioni

(DIRE) Reggio Calabria, 13 feb. – “L’Amministrazione comunale rinnova la sua collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), rafforzando quelle azioni che, nel dare spessore e consistenza ai diritti delle donne e, in particolare, di quelle affette da sclerosi multipla, confermano la sua vocazione all’inclusività e ad una tutela ed integrazione sempre più piene delle persone fragili e affette da diverse forme di disabilità”.

Così il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, annunciando l’attuazione di un protocollo d’intesa. Il Comune è stato partner del progetto ‘Cambia il finale’, promosso dall’Aism e dedicato a contrastare la discriminazione nei confronti delle donne affette da sclerosi multipla e da altre disabilità.

Tra gli obiettivi preminenti, la formazione degli operatori della rete di accoglienza Aism, alla rilevazione dei segnali di discriminazione e violenza spesso non segnalati esplicitamente dalle donne, la sensibilizzazione degli operatori dei servizi territoriali al problema della discriminazione multipla, la formazione e l’inserimento delle donne nella rete ‘RED’, attiva in Aism e che collabora con la rete di accoglienza per affiancare le sezioni territoriali nelle azioni di ascolto e presa in carico, la creazione di protocolli di collaborazione con la rete dei centri antiviolenza e con le associazioni che si occupano del tema.

Tra gli altri obiettivi anche la collaborazione con i servizi territoriali per migliorare l’accesso ai servizi sanitari delle donne con disabilità e promuoverne l’approccio trasversale della medicina di genere. L’obiettivo principale è alzare il livello di attenzione sulla discriminazione multipla e lavorare in rete, diventando delle vere e proprie sentinelle per poter accogliere subito il bisogno. (Com/Mav/Dire) 19:24 13-02-25 (foto da repertorio)