Europol. 3 arresti in Moldavia per legami con il Gruppo Wagner

Le autorità moldave hanno fatto irruzione in oltre 50 località collegate a presunti membri del gruppo paramilitare legato a crimini di guerra contro gli ucraini

Un’operazione delle autorità nazionali moldave e ucraine, supportata dal team Core International Crimes di Europol , ha preso di mira individui sospettati di aver preso parte alla guerra di aggressione contro l’Ucraina come mercenari per il Wagner Group. L’indagine, condotta dalla polizia ucraina, ha coinvolto la polizia moldava e la Procura generale dell’Ucraina e la Procura per la lotta alla criminalità organizzata e ai casi speciali della Moldavia.

L’indagine ha finora identificato 85 individui collegati alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. La Polizia nazionale ucraina ha aperto un caso penale speciale, che contiene informazioni sul reclutamento, l’addestramento, il finanziamento e l’uso dei presunti mercenari in azioni di combattimento contro l’Ucraina. Queste informazioni sono state condivise con le autorità in Moldavia, dove sono state avviate nuove indagini preliminari.

Le giornate di azione del 12 e 13 Febbraio 2025 hanno portato a:

Oltre 50 località ricercate in Moldavia;

3 arresti in Moldavia;

Sequestri, tra cui documenti, apparecchiature elettroniche, materiale video e prove fotografiche.

I sequestri effettuati durante i raid includono un gran numero di documenti, immagini e materiale video, che attestano il reclutamento e le condizioni di servizio all’interno della compagnia militare privata Wagner Group e illustrano il coinvolgimento dei sospettati in azioni militari nel territorio dell’Ucraina. Gli individui, tutti cittadini moldavi, avrebbero partecipato all’occupazione della città di Bakhmut, alla battaglia per l’aeroporto di Donetsk, alla creazione del calderone di Debaltsevo all’interno del gruppo paramilitare Wagner, del battaglione somalo e di altre formazioni armate dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk e della Russia. Le informazioni investigative mostrano che gli individui indagati hanno ricevuto medaglie e decorazioni dalla leadership militare delle forze russe nei territori occupati.

Europol ha supportato l’indagine facilitando lo scambio di informazioni, coordinando le attività operative e fornendo supporto analitico specializzato incentrato sul potenziale coinvolgimento di questi individui nei crimini di guerra commessi in Ucraina. Nei giorni di azione, Europol ha istituito un punto di comando virtuale per semplificare la comunicazione tra le autorità coinvolte e migliorare le operazioni sul campo tramite il controllo incrociato dei dati operativi in ​​tempo reale con i suoi database.

comunicato stampa fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/3-arrested-in-moldova-for-links-wagner-group?mtm_campaign=newsletter