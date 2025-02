Le Salon de la Mode, presenta: “The Queen’s Hat” torna a Milano con tutta la sua eleganza regale

Milano, 20-21-22 Febbraio 2025 Residenza Vignale, Via E. Toti 2 – Milano

Milano – L’eleganza senza tempo dei cappelli torna protagonista con “The Queen’s Hat”, la mostra internazionale che celebra l’arte dell’headwear. L’evento, ideato e curato da Gabriella Chiarappa, giornalista e fashion manager, è organizzato in collaborazione con Le Salon de la Mode e Musikologiamo, con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Dal 20 al 22 febbraio 2025, la Residenza Vignale ospiterà un viaggio attraverso la tradizione e l’innovazione nel mondo del cappello, con designer di fama mondiale pronti a presentare le loro creazioni uniche.

Come afferma con orgoglio Stephen Jones, «L’arte del cappello è il mio parco giochi», e questa mostra vuole essere proprio uno spazio in cui il cappello diventa simbolo di regalità, eleganza e autorevolezza, ma anche espressione di talento e creatività.

Un palcoscenico internazionale per i designer

L’evento ospiterà artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui: Maor Zabar (Israele), Ilaria Soncini Ilarius (Italia), Ranelle Larocque (Canada), Noma Ndlovu (USA), Haidee Neill (Australia), Irina Vassilyeva & Elena Khovanskaya (Kazakistan), Tanya Kosta (Kuwait), Karen Morris (USA), Raquel Brant (Brasile), Katherine Elizabeth (Regno Unito), Veronica Marucci (Francia), Lady Raya (Russia) e Berry Rutjes (Paesi Bassi).

Per impreziosire ulteriormente l’evento, i raffinati gioielli di Adnan Talalini aggiungeranno un tocco di regalità.

L’inaugurazione avverrà il 20 febbraio alle ore 15:00, con la partecipazione di Barbara Mazzali, Assessore Regionale alla Moda e al Turismo, e Alessia Cappello, Assessore Comunale allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro. Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Cappelli e Celebrità – L’Impatto degli Accessori nelle Icone di Stile”, che vedrà protagonisti esperti del settore come: Antonio De Matteis (Kiton), Daniela Fedi (Il Giornale), Gemma Vernò (Accademia Teatro alla Scala) e Ilaria Soncini (Ilariusss).

Un ospite speciale: il mago della carta Uros Mihic

Tra gli ospiti d’onore della mostra, ci sarà anche Uros Mihic, celebre artista dell’origami noto per le sue straordinarie creazioni in carta. Mihic presenterà una collezione esclusiva di copricapi interamente realizzati con la sua inconfondibile tecnica, trasformando un materiale semplice come la carta in opere d’arte di raffinata eleganza.

Un programma ricco di eventi e masterclass

21 febbraio: Lezioni esclusive come “L’arte del Cappello: Tradizione e Creatività in Feltro” con Ilaria Soncini e Gemma Vernò, e “L’arte dell’Origami” con Uros Mihic, che trasformerà la carta in affascinanti copricapi. Nel pomeriggio, Pablo Ardizzone terrà una lezione sull’arte di indossare il cappello con stile.

22 febbraio: Esperienze immersive e shooting fotografici con “Tuffo nello Scatto Matto: The Hat Edition”, dove i partecipanti potranno posare con cappelli d’alta moda in scenari unici. La serata culminerà con un party esclusivo su invito e la cerimonia di premiazione della seconda edizione.

Riconoscimenti per l’eccellenza nell’headwear

Premio Celebrity: per i cappelli indossati dalle grandi icone di stile.

Premio Innovazione: per le creazioni che ridefiniscono il concetto di headwear con materiali e tecniche all’avanguardia.

Premio THE QUEEN’S HAT: il riconoscimento più prestigioso, ispirato all’inconfondibile stile della Regina Elisabetta II.

“The Queen’s Hat” promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’eleganza e del design, offrendo un’esperienza unica tra tradizione, innovazione e creatività.

Giovedì 20 Febbraio: 14:00 – 20:00

Venerdì 21 Febbraio: 10:00 – 20:00

Sabato 22 Febbraio: 10:00 – 18:00

Residenza Vignale – Via E. Toti 2, Milano 20 – 22 Febbraio 2025 Ingresso su registrazione

comunicato stampa