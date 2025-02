Milleproroghe. Buonguerrieri (FdI): doveroso annullare norme vessatorie covid

(DIRE) Roma, 14 Feb. – “Fratelli d’Italia ritiene doveroso mettere una pietra tombale sul periodo del Covid, caratterizzato da divisioni sociali e norme vessatorie spesso scientificamente infondate. Il presupposto giuridico dell’obbligo è venuto meno giacché ormai è appurato che il vaccino contro il Covid non impedisce la trasmissione del virus. Chi afferma il contrario o è in buonafede ma non sa cosa dice o è in malafede; non so quale delle due ipotesi sia la peggiore.

Inoltre la pandemia è terminata; comminare sanzioni non avrebbe alcun senso se non quello di mettere mano alle tasche dei cittadini. Per la stessa ragione, grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia al dl Milleproroghe, si è provveduto ad annullare la chiusura delle attività che erano state sanzionate durante la pandemia di Covid. Che senso avrebbe dopo tanto tempo? Ancora una volta Fratelli d’Italia agisce per difendere la libertà degli italiani ed è fiera di farlo”. Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid. (Tar/ Dire) 09:20 14-02-25