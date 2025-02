Milleproroghe: Potenti-Pucciarelli, via libera emendamento Lega proroga Crediti imposta ZES

Roma, 14 Feb. – “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione dell’emendamento della Lega che proroga i Crediti d’Imposta per le Zone Logistiche Semplificate. Grazie a questo provvedimento, la possibilità di beneficiare degli incentivi fiscali per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 si estende al 15 novembre 2025.

Una risposta concreta e importante per i nostri territori, la conferma dell’impegno della Lega a sostegno del loro sviluppo economico e infrastrutturale. Con questa misura, si potranno promuovere iniziative a supporto delle realtà produttive rafforzando la competitività e la crescita delle imprese locali”. Così in una nota la senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli, prima firmataria dell’emendamento, e il senatore toscano Manfredi Potenti.

comunicato stampa