Piaggio Aerospace. Berrino (FDI): plauso a governo Meloni, azienda con futuro

(DIRE) Roma, 14 feb. – “Un plauso al governo Meloni e al ministro Urso per tutto l’impegno e i risultati che hanno portato a casa in relazione al dossier sulla crisi della Piaggo Aerospace di Villanova D’Albenga. Un’azienda – l’unica che produce aerei in Italia – che fa ed ha fatto la storia della Regione Liguria e di tutta la Nazione. Oggi celebriamo un nuovo inizio.

Nel giorno in cui l’Ue ha annunciato l’eliminazione dalle spese per la difesa dal conteggio del Patto di Stabilità, possiamo stringerci attorno a una realtà che potrebbe diventare leader nella costruzione di aerei e droni e attivare così un percorso virtuoso dopo tre bandi per l’acquisto andati deserti. Questo esecutivo ha a cuore il posto di lavoro di centinaia di persone ed è per questo che ha trasformato una crisi industriale in un’opportunità di crescita e sviluppo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino. (Enu/ Dire) 20:03 14-02-25 (foto da repertorio)