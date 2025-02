Ricci (CGIL): Lavoro e sviluppo e sviluppo per nuova questione meridionale

(DIRE) Napoli, 14 feb. – “Partecipiamo a questa discussione perché crediamo che lavoro e sviluppo possano essere davvero i punti di forza per una ricostruzione del Mezzogiorno, di una nuova questione meridionale. Dopo il blocco del referendum sull’autonomia differenziata è necessario dalla Campania rilanciare nuove idee per il Mezzogiorno e noi, come organizzazione sindacale, dobbiamo diventare protagonisti di una forma di contro-informazione, di operazione verità”.

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo in occasione del convegno “Lavoro e Sviluppo. Il Sud che costruisce il futuro”, che si svolge a Napoli, a Palazzo Caracciolo. “Il Pil delle Regioni – ha aggiunto Ricci – crescerà dello ‘zero virgola’, mentre qualcuno racconta che tutto va bene.

La Campania è diventata la seconda regione in Italia per quello che riguarda l’emigrazione sanitaria. Siamo la regione in cui i giovani vanno via, in cui ci sono gravi crisi e totale assenza di politiche industriali. Sono a rischio comparti come l’aerospazio, l’automotive, ma è evidente che ci sono anche tante possibilità.

La politica deve mettere in campo misure, azioni, risorse. Il Sud non può essere una questione relegata agli addetti ai lavori, a una discussione di nicchia o ai pochi che hanno la sensibilità di promuoverla”. (Com/Red/Dire) 18:31 14-02-25 (foto da repertorio)